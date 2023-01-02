إنشاء وتطوير 79 مستشفى ومركزا طبيا بتكلفة 1,663 مليار جنيه بالجيزة.. تفاصيل

كتبت – مرام محمد

حظيت محافظة الجيزة بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت خلالها تطويرا شاملا لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية، والذي استهدف رفع كفاءتها وإمكاناتها؛ مما أسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن القطاع الصحي قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة الجيزة بشكل كبير.

وقال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم إنشاء وتطوير 79 مركزا ووحدة صحية ومستشفى على مدار السنوات الماضية بتكلفة 1,663 مليار جنيه.

وأضاف أنه يجرى إنشاء وتطوير 10 مستشفيات و12 وحدة صحية، وجار تطوير 4 معاهد تعليمية ومصنعين بتكلفة 5,7 مليار جنيه، مؤكداً أن القطاع الطبى بالمحافظة يلقى دعما كبيرا من كافة أجهزة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وأن المحافظة تسعى جاهدة لإدراج الجيزة ضمن المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن المشروعات بالقطاع الصحي لم تتوقف عند هذا الحد بل تم الانتهاء من تطوير ودعم التخصصات العلاجية في 10 مستشفيات مركزي وعام ونوعي وتخصصي ووحدة صحية بتكلفة 227 مليون جنيه، وشملت مستشفيات مبارك المركزى وأوسيم المركزى وأطفيح المركزى والتحرير العام وصدر الجيزة وصدر إمبابة وحميات إمبابة ومستشفى الهرم والوحدة الصحية بالسعودية وباجة الشيخ والقطورى بجنوب العياط والصالحية بأطفيح.

وأوضح اللواء أحمد راشد، أن هناك بعض المنشآت الصحية التي تخضع حاليا لعمليات تطوير شاملة ودعم التخصصات والإمكانات العلاجية بها وهي مستشفيات أطفيح المركزى و بولاق الدكرور العام ومستشفى أم الاطباء وصدر العياط بتكلفة إجمالية 562 مليون جنيه.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن هناك منشآت صحية يجرى إنشاؤها بتكلفة 145 مليون جنيه وهي مبنى الكلى الجديد بمستشفى أبو النمرس ومستشفى شبرامنت المركزى وعدد (5) وحدات صحية منها (3) وحدات بمدينة 6 أكتوبر وتقسيم الأهرام (حدائق الأهرام) والوحدة الصحية بمنشأة دهشور بالبدرشين.

وأكد المحافظ، على أن هناك متابعات دورية لانتظام العمل بالمستشفيات وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإزالة أية معوقات تحول دون ضمان تقديم خدمة طبية متميزة يستفيد منها مواطنو الجيزة.