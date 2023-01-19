اليوم السابع
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CNN: واشنطن تستعد لإكمال أكبر المساعدات لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار

الخميس، 19 يناير 2023 10:54 ص
CNN: واشنطن تستعد لإكمال أكبر المساعدات لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة سى أن إن الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لإكمال حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا والتى يبلغ إجمالى قيمتها تقريبا نحو 2.5 مليار دولار، والتى تشمل لأول مرة عربات ستريكر القتالية، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على الأمر.

 

 وأوضحت المصادر أنه لم يتم الانتهاء من حزمة المساعدات بعد، لكن سيتم إكمالها قبل الأحد المقبل.

 

 وذكرت "سى أن إن" أن الحزمة الكبيرة واحدة من أكبر المساعدات التى تم الإعلان عنها لأوكرانيا منذ بداية الحرب فى فبراير الماضى، بحسب المصادر. وتشمل الأسلحة المقدمة مزيد من عربات برادلى القتالية، مع عربات ستريكر، فيما يمثل تصعيدا كبيرا فى العربات المسلحة التى التزمت الولايات المتحدة بتقديمها لأوكرانيا فى حربها ضد روسيا.

 

كما أن القائمة تشمل أيضا المركبات المحمية من الكمائن والمقاومة للألغام المعروفة باسم MRAPs.

 

ومن غير المتوقع أن يشمل الإعلان القادم دبابات أو صواريخ صويلة المدى، والتى طالبت بها مرارا حكومة كييف. ومن المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة مزيد من الذخيرة لأنظمة المدفعية وأنظمة الصواريخ هيمارس، والتى تضمنتها حزم سابقة من المساعدات.

 

 وكان المسئولون الأوكرانيون يضغطون بشدة على واشنطن للحصول على صواريخ بعيدة المدى تعرف باسم أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش، والتى تبلغ مداها حوال 300 كيلومتر. وقاومت إدارة بايدن إرسالها خشية تصعيد الصراع. كما تراجعت الإدارة عن إرسال دبابات M1 Abrams بسبب تعقيدات لوجستيية والصيانة.

 

 من ناحية أخرى، تعتزم إدارة بايدن تقديم 125 مليون دولار لدعم الطاقة الإضافية لأوكرانيا، وفقا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويعتمد التمويل، الذى سيتم الحصول عليه من قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا لعام 2023 الذى تم تمريره فى ديسمبر الماضى، على المساهمات الحالية لمساعدة أوكرانيا فى مواجهة الهجمات من روسيا.


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ستريكر



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