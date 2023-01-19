وزارة الدفاع الليتوانية: نتعهد بمساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 125 مليون يورو

كتب محمد جمال

تعهدت وزارة الدفاع الليتوانية اليوم بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 125 مليون يورو، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

يذكرأن، أعلن وزير الدفاع البريطانى بن والاس إرسال 600 صاروخ من نوع بريمستون إلى أوكرانيا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، بدوره أعلن وزير الدفاع الدنماركى إرسال مدافع قيصر فرنسية الصنع إلى أوكرانيا.

كما أعلن والاس، الإثنين الماضى، أن بلاده ستطور أسطول الدبابات إلى مستوى أعلى بعد إرسالها إلى أوكرانيا، وأضاف الوزير أمام البرلمان أن بريطانيا تدرس "ما إذا كنا بحاجة إلى أسطول دبابات أكبر".

كما حثت بريطانيا ألمانيا على السماح بتزويد أوكرانيا بدبابات من طراز ليوبارد، مؤكدة أنها بذلك يمكن أن تفتح باب الدعم من دول أخرى وأن برلين لن تكون وحيدة إذا زودت أوكرانيا بالدبابات.

وقال بن والاس: "وردت أنباء عن أن بولندا حريصة جدا بكل وضوح على التبرع ببعض دبابات ليوبارد، وكذلك فنلندا".

وأضاف: "كل هذا يتوقف حاليا على قرارات الحكومة الألمانية، ليس فقط على ما إذا كان الألمان سيوفرون دبابات ليوبارد الخاصة بهم، وإنما على ما إذا كانوا سيسمحون للآخرين بذلك. أدعو زملائي الألمان إلى فعل ذلك".