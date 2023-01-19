نقيب عام الفلاحين بمركز سيدى سالم: منذ تولى الرئيس تعددت هداياه للمزارع

قال محمد عدلي واصف، نقيب عام الفلاحين بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة سعر القمح المحلي، حافز كبير للفلاح، خاصة في الفترة القادمة، سيكون آثاره إقبال الفلاحين على زراعة القمح، والحرص على جودته انتاجه، للحصول على السعر الجديد بناء على قرار الرئيس، فمنذ تولي الرئيس تعددت هداياه للمزارع إحساسا منه بقيمته ومكانته

وأضاف واصف، لـ "اليوم السابع"، قرار الرئيس حافز للفلاح، وتشجيع على زراعة القمح الفترة المقبلة، وهذا قرار شجاع، يدل على احساس الرئيس بالفلاح المصري ودعمه، فشكرا للرئيس ،وهديته بإقرار حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه، لتشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.

يذكر أن الأسعار جاءت لتشمل 1230 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، بينما جاء سعر الأردب ذو النظافة 23 قيراط ليسجل 1240 جنيها، فيما يحل إردب القمح صاحب النظافة 23.5 قيراط 1250 جنيها، وتلك الأسعار ستسهم في الحصول على أعلى درجات النظافة الخاصة بالقمح مما يؤثر على جودة المنتج المعروض.