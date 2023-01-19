نادى قضاة مصر يعلق على إعادة العمل بمحكمة العريش: تم اتخاذ كافة الاحتياطات

كتب ابراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

أصدر نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر بيان تناول عودة العمل بمحكمة العريش.

وقال البيان إن المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى قد أكد للمستشار رئيس نادي القضاة على أن قرار إعادة العمل بمحكمة العريش قد تم بعد التأكد من اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة لضمان أمن وسلامة القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين هناك مع تقديم العديد من التيسيرات التي تكفل أداء أعمالهم بشكل طبيعي ومرضي وآمن.

وأكد مجلس إدارة نادي القضاة على متابعته المستمرة والدائمة لأى تعديل قانون يمس القضاء المصري وأنه على تواصل دائم مع كافة المسئولين عبر جميع القنوات الشرعية لضمان إبداء القضاة لرأيهم في قانون الإجراءات الجنائية المطروح حالياً لمناقشته فى مجلس النواب.

ودعا مجلس إدارة نادي القضاة الكافة على وجوب إحترام القانون وتغليب المصلحة العامة والحفاظ على إستقرار البلاد وأمنها الداخلي . حول الاحداث التي تمس القضاء والقضاة.