وقال المدير العام للهيئة القومية للغابات الاتحادي في تصريح اليوم على هامش مشاركته في أعياد حصاد الصمغ العربي بمنطقة (ابوام سعدين) بمحلية شيكان شمال كردفان، إن إنتاجية الصمغ العربي خلال العام 2022 الماضي فاقت 60 ألف طن من الاصماغ، لافتا إلى أن مشروع" دعم سلسلة القيمة للصمغ العربي" الذي تنفذه الهيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والذي بدأ التتفيذ في أغسطس 2021 ويستمر حتى نهاية 2025 ، أدى إلى زيادة الإنتاجية.

واستعرض مدير الهيئة عددا من الخطط والبرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة والتي من بينها رفع القدرات للمنتجين والمحافظة على المورد وفتح أسواق جديدة وبناء قدرات المنتجين والتدريب على عمليات الإنتاج والتخزين والاستزراع.

وقال مدير الهيئة القومية للغابات إن هنالك العديد من المحفزات للمنتجين للاهتمام بجودة إنتاجية الصمغ العربي على رأسها الاتفاق بين المصدرين والمنتجين والذي قضى بحصول المنتجين على حوافز إنتاجية بنسبة 20% من سعر السوق، مبينا أن هناك عددا من الشركات العالمية تقوم بعمليات التصدير لكل من فرنسا والصين والهند والتي هي بدورها تقوم بالتصدير إلى الولايات المتحدة.

وأكد أن الهيئة القومية للغابات تولي كل الاهتمام لمشروع تطوير حزام الصمغ بمناطق الإنتاج وذلك من خلال جمع أكثر من ٥٠٠ طن بذور الهشاب وإنتاج حوالي عشر ملايين شتلة سنويا وتوزيعها مجانا للمنتجين وذلك من أجل المحافظة على الغطاء الغابي.