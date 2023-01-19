مدير المعهد الروسى بالإسكندرية يهدى مجموعة كتب للمكتبة العامة بدمياط

وأجرى كيدسوك جولة تفقدية داخل المكتبة العامة بدمياط، وأثنى على الأنشطة الثقافية المقدمة داخل المكتبة والتنوع الثقافى الذى يتناسب مع كافة الأعمار، وتم الاتفاق على عدد من الفاعليات المشتركة بين الجانبين فى الإسكندرية ورأس البر.

فى سياق آخر، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية التى تستهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، وتحقيق الاندماج في المجتمع قدر الإمكان، من خلال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى.

وأقامت أنشطة ثقافية وفنية تخصصية لذوي الهمم شملت فعاليات الورش الفنية المتنوعة للأطفال، وقدمت هبة عبود ورشة مبسطة لحكي القصص الاجتماعية تعبر عن الاحتفال بعيد الشرطة، وأقام إبراهيم حسين ورشة فنون تشكيلية تلوين لنماذج مرسومة تعطي للأطفال ويساعدهم المشرفين في إمساك اليد وانتقاء الألوان ومزجها.

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كما قدمت عروض لمسرح العرائس وعرض لفريق الماسكات للفنان محمد الشاهد، والفنان إبراهيم حسين، وقدمت الفنانة ميادة شيريت عدد كبيرة من عروض الفيديو بريجكتور وعرض رسوم متحركة وأفلام وقصص قصيرة توجيهية، وأغاني تعليمية كأغاني الحروف والأرقام وغيرها.

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‏وقدمت ورشة لتعليم عمل أشكال جمالية بالصلصال كما تم مشاركة الأطفال في أنشطة حركية لتخفيف حدة النشاط الزائد لدي.