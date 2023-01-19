فتح التقدم للبرنامج المصرى الإسبانى بالزراعة وإدارة الموارد المائية والصحة

كتب محمد صبحى

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع مركز تطوير التكنولوجيا والصناعة بإسبانيا (CDTI)، عن فتح باب التقدم للنداء السابع لبرنامج التعاون التكنولوجى المصرى الإسبانى، بتمويل يصل إلى 150 ألف يورو للجانب الواحد، للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم وربط البحث العلمى بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعى لأبحاثهم ومُخرجاتهم البحثية لحل المشكلات الصناعية، وتعزيز التعاون التكنولوجى بين الجانبين فى مشروعات التطوير التكنولوجى والابتكار، ونقل التكنولوجيا لتحقيق منافع اقتصادية للبلدين.

كما يهدف إلى دعم المشروعات البحثية المشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتوفير فرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمخرجات القابلة للتطبيق صناعيًا، ودعم النشاطات التعاونية فى مجال البحث العلمي والمشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية فى مجالات الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والصحة، والبناء، والطاقة المتجددة، والبيئة، والصناعات الاستراتيجية، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن عامين.

وتتضمن شروط النداء أن يمثل الجانب الإسبانى شركة إسبانية، ويمثل الجانب المصرى باحث مصرى حاصل على درجة الدكتوراه، ويتبع الجامعات أو المؤسسات البحثية المصرية بالتعاون مع شركة أو مصنع مصرى، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقى المقترحات البحثية يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية لهذا النداء على الموقع الإلكترونى للهيئة:

https://stdf.eg/web/grants/open

أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع (فيسبوك): https://www.facebook.com/stdf.eg

جدير بالذكر أن هذا النداء يأتى فى إطار اتفاقية التعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ومركز تطوير التكنولوجيا والصناعة بإسبانيا (CDTI)، التى تم توقيعها عام 2016 فى إسبانيا، بهدف تعزيز المشروعات بين الجهات البحثية والصناعية المصرية والشركات الإسبانية ذات الكفاءات والقدرات فى مجال البحث والتطوير.