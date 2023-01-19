ضبط المتهم باحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة إحتجاز أحد الأشخاص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (تاجر قطع غيار - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج " له معلومات جنائية" ) ، بتضرره من بعض الأشخاص لقيامهم بالتقابل معه بأحد المقاهى بدائرة القسم ، وإصطحابه داخل سيارة "لا يعلم بياناتها" لحل خلافات مالية بينهم، وقيامهم بالاستيلاء على السيارة قيادته " ملك والده "، وإكراهه على توقيع عدد (6) إيصالات أمانة بإجمالى مبالغ مالية 2 مليون جنيه، وتعدوا عليه بالضرب.. وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات .. وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء إرتكابها (ثلاثة أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) .. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب.. وتم بإرشادهم ضبط (السيارة الخاصة بالمجنى عليه ، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة) ، وأضاف أحدهم المتهمين بتسليم إيصالات الأمانة لأحد أصدقائه (مقاول - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه ، وتم بإرشاده ضبط (6) إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجنى عليه بإجمالى مبالغ مالية (2 مليون جنيه).

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.