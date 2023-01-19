شروط استمرار صرف الدعم النقدى "تكافل".. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

نشرت وزارة التضامن الاجتماعى إنفوجراف عن الشروط الخاصة باستمرار صرف الدعم النقدى " تكافل " ضمن حملة "اللى أوله شرط.. آخره فلوس فى الكارت".

ويرتبط الدعم النقدى "تكافل" بشرط منع الأسر من زواج الأطفال خاصة الإناث قبل بلوغهن سن 18 سنة ويقل احتمال بقائهن فى المدرسة، ويزيد احتمالات التعرض للعنف المنزلى ومخاطر التعرض للمضاعفات خلال فترة الحمل المبكر والولادة عليهن وعلى أطفالهن الرضّع،وقد تؤدى هذه الممارسة أيضًا إلى عزل الفتيات عن العائلة والأصدقاء واستبعادهن من المشاركة فى مجتمعاتهن، ما يؤثر تأثيرًا كبيرًا على سلامتهن البدنية والنفسية.

وأكدت الوزارة الدعم المشروط يساهم فى الحد من شدة الفقر، وإلى تحسين حياة الأسرة، وتعزيز قدرة أبناءها على التمتع بمستقبل أكثر ازدهارا كذلك خفض معدلات التسرب من التعليم وعمالة الأطفال عندما تلتزم الأسر بإلحاق أطفالها بالمدارس والانتظام فى حضور الحصص المدرسية، وتساهم أيضا فى تعزيز السلوكيات الصحية وخفض معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية عندما تلتزم الأسر بالتردد على الوحدات الصحية، وبالتغذية السليمة للأطفال والرضاعة الطبيعية.

يأتى برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل"، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى منذ 2015، ضمن سياسات الحماية الاجتماعية التى تتبناها الدولة، لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، لذا يشترط على هذه الأسر الالتزام بشروط ثلاثة: الأول: التزام الأمهات فى سن الإنجاب، والأطفال الأقل من 6 سنوات، بزيارة الوحدات الصحية، لتلقى الخدمات الصحية الوقائية المقررة للطفل والأم، طبقا للمواعيد التى قررتها وزارة الصحة والسكان، والتأكد من تسجيل بيانات الزيارة فى سجل المشروطية، بعد كل زيارة، والثاني: التزام الأسر بإلحاق أطفالها فى السن من "6-18 سنة" بمدارس التعليم الأساسى والانتظام بالحضور حتى المرحلة الثانوية، بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، أما الثالث فهو الالتزام بعدم تزويج أى من أطفال الأسرة، ذكورا أو إناثا، قبل بلوغ السن المحددة للزواج قانونا وهى 18 سنة.