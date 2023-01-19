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شباب الفلاحين بكفر الشيخ: نتمنى أن نشاهد موسم توريد استثنائى من القمح

الخميس، 19 يناير 2023 05:15 ص
شباب الفلاحين بكفر الشيخ: نتمنى أن نشاهد موسم توريد استثنائى من القمح علاء حمدى مرزوق من شباب الفلاحين بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال علاء حمدي مرزوق من شباب الفلاحين من كفر الشيخ، إن قرار رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعه، بزيادة الحافز الإضافي لنوريد القمح المحلي لـ 1250 جنيه، قرار تاريخي بالنسبة للحكومة المصرية، ولنصرة الفلاح والمزارع المصري في ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الزراعية، مع وضع سعر مخفز للفلاح، نظراً للظروف العالمية، وتشجيع المزارعين والفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وخاصة محصول القمح.

 وأضاف مرزوق، لـ " اليوم السابع"، تتمنى أن نشاهد  موسم  توريد استثنائي من الفلاح لدعم الدولة المصرية، لانه كلما نجحنا في توريد أكبر كمية للحكومة من القمح الداخلي  كلما قللت الحكومة من الاستيراد بالعملة الصعبة، فلابد من مساعدة بعضنا لمواجهة الأزمة العالمى، لنكون رجل واحد لنعبر هذه الأزمة.


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