زى النهارده.. النيابة تتلو أمر إحالة 15 طالبا بتهمة الانضمام لتنظيم داعش

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات، الدائرة 29 إرهاب، المنعقدة فى طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، نظرت أولى جلسات محاكمة 15 طالبا من بينهم 11 هاربا، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بسوريا والعراق، وتلقى تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

وخلال تلك الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين. وطالب ممثل النيابة بتطبيق نصوص مواد الاتهام بحقهم.

تضمن أمر الإحالة الذى ضم كلا من: وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب. ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة. وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل. وشقيقيه عمر 21 سنة طالب. ومحمد 22 سنة طالب. وأحمد عبد الغنى 34 سنة. وأحمد محمود عبد العزيز 22 سنة "بكالوريوس علوم. وعاصم أحمد زكى 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكى 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

وجاء فى أمر الإحالة أنهم خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولى قيادة فى جماعة، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثانى محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.

بينما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير قيامهم بتلقى تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق أغراضها، بينما قام المتهم الثالث بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم داعش الإرهابى بالعراق وسوريا الذى يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه فى ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.