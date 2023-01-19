رئيس جامعة بنى سويف: بدء تنفيذ برنامج تدريب الخريجات على الممارسات الزراعية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بدء تنفيذ برنامج تدريب الخريجات الجامعيات على الاستشارات والممارسات الزراعية والإنتاجية الجيدة للنباتات الطبية والعطرية أو التمور بمعهد النباتات الطبية، وذلك في إطار مشروع الاستشارات الزراعية التدريبي الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" UNIDO".

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان له أن المشروع يستهدف تحقيق زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص في مصر، والاستفادة القصوى من امكاناتها باعتبارهن رائدات أعمال وموظفات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني في هذا المجال الواعد في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، مؤكداً أن المعهد يسعى لإعدادهم بصورة متميزة في مجال الاستشارات الزراعية لتحقيق أهداف المشروع.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد ومدير المشروع إلى أن تم إجراء المقابلات الشخصية لأكثر من 300 من الفتيات المتقدمات للبرنامج التدريبي الدولي، وقد لاقى الحضور تنوع كبير من حيث الجامعات والتخصصات والفئات العمرية مما عكس أهمية البرنامج لهم.