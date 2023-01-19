خبير سياحى: مصر تشهد إقبال كبير من السياح فى الشتاء خاصة الأوروبيين

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور حسام هزاع الخبير السياحى، أهمية تضمن قائمة تريب ادفايزر كل من الغردقة والقاهرة والجيزة ضمن الواجهات الأكثر شعبية ، حيث إن هذا يؤكد أهمية مصر كمصدر سبياحى .

وأضاف الخبير السياحى، خلال برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القاهرة تتضمن مصر القديمة ومناطق أثرية كثيرة ومتاحف، بينما محافظة الجيزة مشهورة بالأهرامات والكل ينتظر افتتاح المتحف المصرى الكبير وقبلها بعامين تم افتتاح متحف الحضارة .

ولفت الخبير السياحى، إلى أن هناك رحلات سياحية بشكل مستمر لمحافظة البحر الأحمر وخاصة الغردقة، مشيرا إلى أنه رغم أزمة كورونا إلا أنه لم تتوقف الرحلات السياحية خاصة أن مصر تمكنت بشكل حيد من مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح الخبير السياحى، أن مصر تشهد إقبال كبير من السياح في الشتاء خاصة الأوروبيين الذين يذهبون لمصر لطقسها المعتدل .