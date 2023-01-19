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تفاصيل 7 خطوط للنقل العام تخدم معرض القاهرة للكتاب

الخميس، 19 يناير 2023 03:30 ص
تفاصيل 7 خطوط للنقل العام تخدم معرض القاهرة للكتاب محافظة القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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وفرت محافظة القاهرة أسطولا من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار المعرض، ضمن خطة المحافظة لاستقبال الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي ستقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023.
 
وينشر اليوم السابع تفاصيل خطوط هيئة النقل العام لخدمة زوار معرض القاهرة للكتاب، والتى تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة.
 
- إجمالى أتوبيسات الخدمة 58 أوتوبيسا تضع لافتة "خدمة معرض الكتاب".
 
- تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة.
 
الخط الأول: ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.
 
الخط الثاني: دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.
 
الخط الثالث: النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط  8 سيارات.
 
الخط الرابع: الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.
 
الخط الخامس: ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.
 
الخط السادس: صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادى وادى دجلة والطريق الدائرى ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات. 
 
الخط السابع: المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.

محافظ القاهرة

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