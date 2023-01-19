تخفيضات تصل لـ30%.. إقبال كبير على منفذ السلع فى باب الشعرية بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

شهد منفذ السلع الغذائية بميدان باب الشعرية إقبالا كبيرا من المواطنين بالتزامن مع وجود تخفيضات على السلع بنسب تصل لـ30%، ويضم المنفذ سلعا غذائية متنوعة من بينها اللحوم ذبيح اليوم، والخضار، ضمن 100 منفذ يتم إقامتها بميادين القاهرة والمناطق كثيفة السكان.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه يتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع الغرفة التجارية خاصة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .

ويضم معرض "أهلا رمضان" بباب الشعرية كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد معرض "أهلا رمضان" بباب الشعرية ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها فى كافة أنحاء العاصمة بالتعاون مع الغرفة التجارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.



منافذ بيع السلع فى باب الشعرية