تحرير 104 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات رقابية فى المنيا

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التموين بالمنيا ضبط 104 مخالفات تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إنه تم خلال الحملات ضبط 104 مخالفات تموينية، منها 94 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، وعدم وجود سجلات، وقضايا أخرى متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 10 مخالفات لسلع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.