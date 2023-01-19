اليوم السابع
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الخميس، 19 يناير 2023 02:42 ص
أكرم القصاص
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برلمانيون أوروبيون يطالبون بالتحقيق مع مفوض سياسة التوسع بتهمة تأييد الرئيس الصربى

الخميس، 19 يناير 2023 02:00 ص
برلمانيون أوروبيون يطالبون بالتحقيق مع مفوض سياسة التوسع بتهمة تأييد الرئيس الصربى الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش
وكالات

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دعا برلمانيون أوروبيون إلى التحقيق مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع أوليفر فارهيلي، "للاشتباه بتأييده البالغ للرئيس الصربي" ألكسندر فوتشيتش الحليف لروسيا.

وفي تقرير تم تبنيه في ستراسبورغ بفرنسا، حث المشرعون المفوضية الأوروبية على بدء "تحقيق مستقل ونزيه" فيما إذا كان السلوك المنخرط فيه والسياسات التي عززها فارهيلي "تنتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمفوضية والتزاماته بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي".

يأتي ذلك إثر انتقادات وجهها الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في وقت سابق من هذا الشهر، لمطالب الاتحاد الأوروبي لبلاده بفرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها في أوكرانيا، ووصف تلك المطالب بأنها "تدخل وحشي" في الشؤون الداخلية لبلاده.

يذكر أن مهام مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن توسع الاتحاد، تتضمن العلاقات مع منطقة البلقان المضطربة، ويشرف على محادثات الانضمام، إذ تحاول العديد من الدول الانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 دولة.


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