النيابة تعاين حادث مزلقان فيكتوريا بالإسكندرية

وكانت قد شهدت محطة فيكتوريا بالإسكندرية، حادث مصرع مسن أسفل عجلات قطار أبو قير أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة فيكتوريا شرقي محافظة الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد اصطدام قطار خط أبو قير بشخص بمنطقة مزلقان فيكتوريا وتوفي.

وانتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة مسن، 70 عامًا جاري تحديد هويته، على شريط القضبان، ووفقا للتحريات وشهود العيان، لم يشاهد المذكور القطار لحظة عبوره شريط السكة الحديد فصدمه وتسبب في مصرعه على الفور.

وجرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.