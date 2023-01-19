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القاهرة الإخبارية: النقابات الفرنسية تدعو لتظاهرات جديدة فى 31 يناير

الخميس، 19 يناير 2023 10:06 م
القاهرة الإخبارية: النقابات الفرنسية تدعو لتظاهرات جديدة فى 31 يناير الاحتجاجات فى فرنسا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن النقابات الفرنسية تدعو لتظاهرات جديدة في يوم 31 يناير.

وفى وقت سابق دخلت القطاعات الحيوية فى فرنسا، اليوم الخميس، فى إضراب واسع مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.

وستشهد البلاد حسبما نقلت "فرانس 24"، مظاهرات من المتوقع أن يشارك فيها بين 550 ألف إلى 750 ألف متظاهر "قد يلجأون إلى العنف"، وفق وزارة الداخلية التي حشدت أكثر من 10 آلاف شرطي ودركي لضمان الأمن.

ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، تتوحد النقابات العمالية فى فرنسا للمشاركة في يوم احتجاجي كبير بإضرابات ومظاهرات.

ويصطدم المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع.


باريس

فرنسا

مظاهرات

القاهره الاخباريه

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