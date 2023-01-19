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الغرف التجارية: اعتماد الجنيه بالمركزى الروسى ينمى صادرتنا ويقلل احتياجات الدولار

الخميس، 19 يناير 2023 12:12 ص
الغرف التجارية: اعتماد الجنيه بالمركزى الروسى ينمى صادرتنا ويقلل احتياجات الدولار الدكتور علاء عز
محمد شعلان

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أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن اعتماد الجنيه المصري كعملة بالبنك المركزي الروسي سيكون له أثر كبير في تعاملات الجنيه العالمية، مضيفا: "هذا القرار إيجابي للجنيه المصري كعملة، وأنه يبدأ يظهر على شاشات دول متعددة عملتي ده هيكون له اثر كبير في التعاملات العالمية".
 
وأوضح الدكتور علاء عز، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن قرار اعتماد الجنيه في البنك المركزي سينمي صادرات مصر لروسيا ويخفض تكلفة الواردات من روسيا، مضيفا: "أسعار صادرات مصر هتكون منافسة والتكلفة هتقل".
 
وتابع: "ما يحدث توجه إيجابي ونتمنى دول أخرى تعمل ما فعلته روسيا وده هيقلل الاحتياجات للدولار، واعتماد الجنيه في البنك المركزي الروسي سيزيد التبادل التجاري"، مشيرا إلى أن الافراجات من ديسمبر حتى الآن بلغت 14 مليار دولار وهذا سيساعد على خفض الأسعار.
 
وكان قد أعلن البنك المركزي الروسي، أنه سيحدد أسعار الصرف اليومية للروبل الروسي مقابل 9 عملات أجنبية جديدة، منها 3 عملات عربية، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.
 
وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، تضم قائمة العملات الجديدة كل من الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والريال القطري والبات التايلندي والدونغ الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والروبية الإندونيسية.
 
وبذلك فإن عدد العملات الأجنبية التي يحدد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل أمامها على أساس يومي قد ارتفع إلى 43 عملة.

الغرف التجارية

البنك المركزي الروسي

روسيا

الصادرات المصرية

الجنيه المصري



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