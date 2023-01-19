الأهالى يشيعون جثمان اثنين من ضحايا حادث أتوبيس بورسعيد بمسقط رأسهم بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شيع المئات من أهالى مركز ومدينة المطرية بشمال محافظة الدقهلية ، جثامين اثنين من أبنائها الذين راحوا ضحية حادث سير بالأمس ليلا، علي طريق الحزام الامن ببحيرة المنزلة، أثناء عودتهن من وردية العمل بمصنع الضفائر بمحافظة بورسعيد، واصطدم الأتوبيس الذى يقلهم بسيارة نقل ثقيل علي الطريق أثناء العودة، وتوفيت نادية ا ن 35 سنة متزوجة ولديها 4 أطفال وندا ع 21 سنة مخطوبة، وكان يوم وفاتها أول يوم عمل لها بالمصنع.

وخرجت الجثامين من مسجد الفتح بمدينة المطرية، فى مشهد جنائزي مهيب وسادت حالة من الحزن داخل المدينة، بعد أن اكتست بالسواد.

يذكر بأن كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، الخميس، كلا من الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بسرعة التعامل الفورى مع تداعيات حادث تصادم سيارة مينى باص على طريق المطرية بورسعيد.

وأشار "مختار" إلى أن الحادثة، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي 30 يونيو ومستشفي السلام بمحافظة بورسعيد.

ووجه "المحافظ" لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي والصحة بالدقهلية بالتنسيق الكامل مع وكلاء وزارة التضامن والصحة بمحافظة بورسعيد وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وصرف المساعدات المالية لهم ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول.

هذا وقد أكد "مختار" على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الإنسانية وفي الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين، خاصة وقت الأزمات وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وبالتنسيق والتعاون بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.