وأوضح تقرير بموقع قناة (إيه أر دي) الألمانية اليوم الخميس، أن الاجتماع سينصب على المساعدات العسكرية الألمانية التي أعلنت موقفها بوضوح أنه يجب تزويد أوكرانيا بالدبابات الغربية فقط إذا كان هناك اتفاق بين حلفاء كييف الرئيسيين.

وتواجه ألمانيا ضغوطا كبيرة من بريطانيا؛ حيث كثفت الأخيرة ضغوطها هذا الشهر عندما أصبحت أول دولة غربية ترسل دبابات إلى أوكرانيا، متعهدة بمجموعة من دباباتها من طراز "تشالنجر"، فيما اشترطت بولندا وفنلندا على إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا إذا ما وافقت برلين.

وأضاف تقرير موقع قناة "إيه أر دى" الألمانية، إنه في الآونة الأخيرة، ازداد الضغط على المستشار الألماني أولاف شولتز للسماح بتسليم دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يحدث الآن إذا قامت الولايات المتحدة أيضا بتزويد دبابات القتال الرئيسية إلا أن البنتاجون يتصرف بحذر.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن المستشار أولاف شولتز مستعد الآن للسماح بتسليم دبابات القتال "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، ومع ذلك، يبدو أنه وضع شرطا لذلك طبقا لصحيفة زود دويتشه سايتونج "Süddeutsche Zeitung"، فإن شولتز في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن ألمانيا لا يمكنها التسليم إلا إذا زودت الولايات المتحدة بدورها أوكرانيا بدبابات قتالية من طراز "أبرامز".

وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلاً عن دوائر حكومية، أن شولتز أراد السماح لكل من شحنات "ليوبارد" الألمانية والسماح لشركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقيام بذلك - إذا استوفت الولايات المتحدة الشروط الألمانية وهي أن تمد الولايات المتحدة كييف أيضا بدبابات "أبرامز".