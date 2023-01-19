إصابة 4 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالصف

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة الصف و تم نقلهم الى المستشفى و تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل بنطقة الصف، وعلي الفور انتقل رجال المباحث و الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق والذي نتج عنه إصابة 4 أشخاص بحروق جري نقلهم إلي مستشفي الصف المركزي لتلقي العلاج وكشفت التحريات أن الحريق ناتج عن تسرب غاز تسبب في انفجار الاسطوانة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.