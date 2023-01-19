أمين شباب "الفلاحين" بكفر الشيخ: توقيت عبقرى لتقديم هدية الرئيس للفلاح

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال أحمد جاويش، أمين الشباب بنقابة الفلاحين بكفر الشيخ، إن قرار رئيس الجمهورية الخاصة بأسعار القمح تعد خطوة مهمة تجاه تشجيع الفلاح، وهذا القرار سيكون له أثرًا إيجابيًا في زراعة القمح بشكل عام، وللمزارعيبن بشكل خاص.

وأكد جاويش لـ "اليوم السابع"، أن الرئيس السيسي قدم هدية للفلاح، بأسعار القمح الجديدة، الذي ستنعكس على زيادة الإقبال على زراعة القمح بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إضافة للاهتمام بمحصول القمح هذا العام.

وأوضح جاويش، أن اختيار توقيت تطبيق الأسعار الجديدة للقمح، عمل عبقري من قبل رئيس الجمهورية، تجاه الفلاحين الذين يستعدون لزراعة القمح، وهذا القرار سيكون حافزًا بكل تأكيد من أجل زراعته بجودة عالية لضمان تحقيق أفضل إنتاجية للفدان، للحصول على أفضل سعر وفقا، لقرارات الأسعار الجديدة، وإن زيادة سعر القمح يشجع الفلاح في الحصول على أعلى درجات النظافة الخاصة بالقمح مما يؤثر على جودة المنتج المعروض.

وقال جاويش، إن الفلاح أمام تحدي وسباق كبير، لأنه سيحرص على الحصول على أعلى جودة، وأنه يجد بكفر الشيخ بعد هدية الرئيس اهتمامًا كبيرًا من قبل مزارعي كفر الشيخ، لتقديم أفضل أنواع الأقماح هذا العام وبجودة عالية، خاصة في ضوء الأسعار الجديدة التى أقرتها الحكومة وفق قرار رئيس الجمهورية.