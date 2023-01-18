وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد الحاجة للتواصل الوثيق مع الصين بشأن الاقتصاد

شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأربعاء، على ضرورة التواصل بشكل وثيق بين الولايات المتحدة والصين بشأن المسائل الاقتصادية، قُبيل اجتماع لها مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في زيورخ
وقالت يلين في مستهل اللقاء الأول لها شخصياً مع ليو هي: "وسط مشهد معقد للاقتصاد العالمي، هناك حاجة ملحة لأن يتواصل أكبر اقتصادين في العالم بشكل وثيق بشأن الاقتصاد الكلي العالمي والظروف المالية من أجل تبادل وجهات النظر بشأن كيفية الاستجابة للتحديات المختلفة".
وقال وانج إن الصين تنظر على الدوام إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة وتطورها وفقا للمبادئ الثلاثة القائمة على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين.
وأضاف أن بلاده "تأمل في أن تتبنى الولايات المتحدة تصورا صحيحا عن الصين، وتلتزم بالحوار بدلا من المواجهة، وتسعى لتحقيق نتائج مربحة للجانبين بدلا من ممارسة لعبة محصلتها صفر".
واختتم المتحدث قائلا إنه "من المأمول أن تتمكن الولايات المتحدة من العمل مع الصين لتحقيق التفاهمات المشتركة المهمة التي تم التوصل إليها بين رئيسي الدولتين بشكل كامل، وإعادة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى مسار النمو السليم والمطرد".
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