نائبا رئيس جامعة طنطا يزوران طالب فى كلية الطب أصيب فى حادث تصادم

الغربيــــة عادل ضرة

حرص، اليوم، الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على زيارة الطالب إبراهيم جمعة الحاجرى المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة طنطا المصاب فى حادث تصادم خلال توجهه للحضور للكلية السبت الماضى، وذلك بالمستشفى التعليمي العالمى، للاطمئان على حالته الصحية، حيث وجه الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بتقديم كل أشكال الدعم الطبي اللازم له حرصا على سلامته ومستقبله، متمنين له الشفاء العاجل.

جدير بالذكر أنه فور وقوع الحادث تم نقل الطلاب إلى المستشفى الجامعي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتلقى العلاج، وتوفير المستلزمات الطبية حتى استكمال العلاج والتماثل للشفاء.

على جانب آخر أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، حصول كلية الهندسة، على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QSI الدولية كأول كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

وأعرب الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة عن سعادته بحصول كلية الهندسة على شهادتي الأيزو كأول كلية بالجامعة، مؤكداً أن ذلك يعد دليلا على تميز الكلية علمياً وعملياً وتحسين جودة الآداء الإداري بالكلية، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة على حصول جميع كليات الجامعة على الاعتماد الدولى والأكاديمى وفقاً للخطة الاستراتيجية للجامعة وداعمًا لرؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

شهدت الكلية اليوم حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لإدارة الكلية، والقطاعات الرئيسية و القطاعات المساعدة وتشمل قطاعات عميد الكلية، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع أمين عام الكلية، ومركز ضمان الجودة بالكلية والذي أوصي بمنح كلية الهندسة الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015».

وصرح الدكتور أحمد محمد نصر عميد كلية الهندسة أن الكلية حصلت كذلك على شهادة «الأيزو 9001: 2015»، الأمر الذي يؤكد نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التي انتهجتها الكلية بتطبيق نموذج الإدارة بالأهداف والقائم على منهجية التفكير العلمي بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تشجع على الإبداع والابتكار، مؤكدًا حرص الكلية علي تنفيذ رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري نحو تعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة علي مستوي كافة القطاعات وتحقيق الجامعة للريادة والتميز محليًا ودوليًا.

ووجه عميد الكلية، خالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة طنطا ونواب، رئيس الجامعة رؤساء الأقسام العلمية بكلية الهندسة ومديرى المعامل والوحدات وأعضاء هيئة التدريس و مسئولى وحدة ضمان الجودة والأيزو بالكلية و أمين عام الكلية و أعضاء الجهاز الإداري وجميع من شارك في الوصول بالكلية للمواصفات القياسية العالمية خلال فترة طويلة من العمل نحو التميز والارتقاء بالأداء الإداري والتحسين المستمر، والتي توجت بالحصول على شهادة «الأيزو 2018: 21001» وشهادة «الأيزو 9001: 2015.