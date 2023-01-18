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مواعيد القطارات الإضافية على خط القاهرة - أسوان.. إنفوجراف

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:00 م
مواعيد القطارات الإضافية على خط القاهرة - أسوان.. إنفوجراف قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان، بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي، وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

وفى النقاط التالية نوضح مواعيد القطارات الجديدة المقرر تشغيلها، وفترات التشغيل.

التشغيل سيكون مؤقت لمدة شهر من يوم 26/1/2023 حتي يوم 25/2/2023 

الـ 4 قطارات مكيفة على خط القاهرة إلي أسوان والعكس.

سيتم تشغيل قطار رقم 1936 ( VIP ) من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً اعتبارا من يوم 26/1/2023.

سيتم تشغيل قطار رقم 1938( ثالثة مكيفة ) من القاهرة الساعة 22:40 يصل أسوان الساعة 12:00 ظهرا وذلك يوم 26 يناير .

 سيتم تشغيل قطار رقم 1937 ( VIP ) من أسوان الساعة 18:50 يصل القاهرة 07:05 صباحا، اعتبارا من يوم 27/1/2023 .

تشغيل قطار رقم 1939 ( ثالثة مكيفة ) من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً بداية من يوم 27 يناير.

 

مواعيد القطارات الاضافية
مواعيد القطارات الاضافية


هذة القطارات ستعمل بجانب القطارات الحالية على نفس الخط.

وتنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.


السكة الحديد

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