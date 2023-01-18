مصرع أب ونجله غرقا فى مواسير المياه ببنى سويف أثناء محاولة صيد الأسماك

بنى سويف هانى فتحى

لقى أب ونجله مصرعهما غرقًا صباح اليوم الأربعاء، داخل أحد مواسير المياه فى إحدى الترع بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وذلك خلال محاولتهما صيد الأسماك، ونقلوا إلى مشرحة المستشفى جثتين هامدتين تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بغرق أب ونجله فى إحدى الترع بدائرة المركز خلال عملهما فى صيد السمك، وجرى انتشال جثتيهما ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المشرحة لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

ووجه مدير الأمن بسرعة تشكيل فريق بحثى للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق الجثتين وهم؛ أحمد إبراهيم 43 عامًا، ونجله صابر أحمد 22 عامًا، إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما بمقابر العائلة.