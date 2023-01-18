اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع أب ونجله غرقا فى مواسير المياه ببنى سويف أثناء محاولة صيد الأسماك

الأربعاء، 18 يناير 2023 01:29 م
مصرع أب ونجله غرقا فى مواسير المياه ببنى سويف أثناء محاولة صيد الأسماك جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى أب ونجله مصرعهما غرقًا صباح اليوم الأربعاء، داخل أحد مواسير المياه فى إحدى الترع بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وذلك خلال محاولتهما صيد الأسماك، ونقلوا إلى مشرحة المستشفى جثتين هامدتين تحت تصرف جهات التحقيق.

 

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بغرق أب ونجله فى إحدى الترع بدائرة المركز خلال عملهما فى صيد السمك، وجرى انتشال جثتيهما ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المشرحة لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

 

ووجه مدير الأمن بسرعة تشكيل فريق بحثى للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن.

 

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق الجثتين وهم؛ أحمد إبراهيم 43 عامًا، ونجله صابر أحمد 22 عامًا، إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

 

تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما بمقابر العائلة.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

غرق اب ونجله



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة