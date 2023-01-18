مدينة الزينية تبدأ أعمال حفر الصرف الصحى بنجع الناصرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تم البدء بتنفيذ أعمال حفر الصرف الصحي بنجع الناصرية ناحية المدامود بحرى، بخط شبكات انحدار المدامود بحرى الرئيسي شارع على عبد الرحيم بمواسير قطر 1200 معرجة بطول حوالى 150 متر تقريباٍ، ومتوسط عمق الحفر 5 متر تقريباً، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم، ومتابعة سير أعمال منظومة النظافة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بعملية تمهيد شارع نصرالله بنجع أبو عدس بالعشى، وأيضاً قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية، ومتابعة سير أعمال الصرف داخل القرية، وقامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الزينية بحملة نظافة داخل القرية والوحدة الصحية للقرية، وتسوية الوحدة وردم المياه الجوفية من داخل الوحدة بعداد المجلس، وتمت كافة الأعمال تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز.

فيما شهد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات مبادرة بلدنا بخير لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين قبل قدوم شهر رجب المبارك، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر.

وأشاد رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، خلال متابعته لفعاليات المبادرة أمام مقر مجلس مدينة الزينية بكافة المبادرات التى تساهم فى دعم المواطنين وتوفر لهم السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مؤكداً على توفير رجال المدينة الدعم اللازم لإنجاح تلك المبادرة التي تقدم تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع لدعم الأهالى فى شتى أرجاء مدينة الزينية.



جانب من أعمال حفر الصرف الصحي بنجع الناصرية



مدينة الزينية تنطلق في أعمال حفر الصرف الصحي بنجع الناصرية