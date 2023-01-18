محافظ الدقهلية يحيل 73 مخالفات تموينية تم ضبطها للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 73 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن تمى الأمديد ودكرنس ومنية النصر ونبروه.

وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 31 محضر نقص وزن و11محضر تصرف فى دقيق ( بكمية 152شيكارة ) و11 محاضر غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر توقف عن الإنتاج و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين و1 محضر عدم وجود سجل تفتيش و1 محضر عدم إعطاء بون صرف و1 محضر ضرب وهمى و1محضر تجميع دقيق بكمية قدرها (4 شكاير) و5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار، و2 محضر ذبح خارج السلخانة، و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وقد تم التحفظ على 174 جركن كاتشب سعة 10كجم بإجمالي وزن1470 كجم و48 كرتونة مايونيز باجمالي وزن 576 كجم و100 جركن مايونيز سعة5 كجم بإجمالي وزن 500 كجم و15 جركن مستردة خام بإجمالي وزن 300 كجم، و25 شيكارة نشا بإجمالي وزن 625 كجم و1000جركن سعة 10 لتر فارغ جاهز للتعبئة و2200عبوة فارغة جاهزة للتعبئة ايضا و4 كرتونة استيكرات لاصناف مختلفة و20 كجم لحم جاموسي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق، استمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء ففي نطاق حي غرب المنصورة قال المحاسب متولي عبد العال رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة انه تم متابعة تنفيذ اعمال حملة اللجنة الخماسية للمرور علي المحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع للمواطنين للتاكد من وجود السلع وعليها الاسعار موضحة للمستهلكين وكذا التاكد من صلاحية السلع للاستهلاك الادمي وقال انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتم اعدام كميات من السلع غير صالحة للاستهلاك الادمي وذلك باشراف د. مني المتبولي نائب رئيس الحى.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.