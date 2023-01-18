اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 05:25 م
أكرم القصاص
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مجموعة "طلعت مصطفى" تنفى علاقتها بـ "لينك مزيف" يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي

الأربعاء، 18 يناير 2023 04:41 م
مجموعة "طلعت مصطفى" تنفى علاقتها بـ "لينك مزيف" يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة طلعت مصطفى

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نفت مجموعة طلعت مصطفى علاقتها باللينك المشار إليه بالصورة، وأهابت بعدم التفاعل مع اللينك أو الضغط عليه، إذ أن التفاعل مع اللينك قد يؤدي إلى حدوث "قرصنة" للهاتف أو الجهاز المستخدم. 

وأعلنت المجموعة - عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- عن عدم مسؤوليتها عن هذا اللينك "المزيف"، وشددت أنها لا ترسل أي لينكات ، وأن أي دعاية أو إعلانات خاصة بالشركة يتم نشرها فقط على موقعها الرسمي وعبر الصفحات الرسمية للشركة.

وحذرت مجموعة طلعت مصطفى من استغلال اسمها على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين عن هذا اللينك "المزيف".

مجموعة-طلعت-مصطفى-تنفى-علاقتها-بـ-لينك-مزيف
 

طلعت مصطفى

لينك مزيف

مجموعة طلعت مصطفى




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