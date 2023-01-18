لا داع للقلق من الرائحة.. إعادة تعبئة خزان الغاز بأبيس فى الإسكندرية غدًا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة الغاز بالإسكندرية، أنه سيتم مساء غدًا الأربعاء فى تمام الساعة 11 منتصف الليل، تعبئة الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط أبيس وإضافة رائحة الغاز المعروفة، وذلك بواسطة شركة الغاز، الأمر الذي يترتب عليه إنبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.

وطمانت الشركة أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الدور الذى تقوم به أجهزة المحافظة التنفيذية فى مجال مجابهة الأزمات والكوارث، لافتًا أن المؤسسات القوية ينبغى أن تمتلك رؤية واضحة لمجابهة أى أزمة قد تتعرض لها، من خلال الإستجابة السريعة والتحرك الفورى وتحمل المسئولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وعمل سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الأزمات، الأمر الذى يساعد على تجاوزها وتقليل الخسائر الناجمة عنها.

وتلقى اللواء محمد الشريف، تقريرا حول أبرز أعمال إدارة الأزمات وغرفة العمليات الرئيسية، وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة خلال عام 2022.

وأوضح وليد على مرسى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث وغرف العمليات، أنه خلال عام 2022 جاءت الشكاوى التى تم استقبالها والتعامل الفورى معها ومتابعة حلها مع الجهات المعنية كالتالى: عدد 1457 شكوى مخالفات (البناء - الهدم ـ الحفر)، وعدد 484 شكوى (الانهيارات الجزئى والكلى ـ السقوطات) وعدد 564 شكوى حوادث طرق وحرائق وحالات تسمم، و535 شكوى تراكمات القمامة، وعدد 528 شكوى انقطاع الكهرباء، وعدد 1330 شكوى انقطاع المياه وكسر مواسير المياه.

وأضاف أنه من أبرز الأعمال التى تمت هى: رفع معدل إنجاز الشكاوى المقدمة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بنسبة 100% لمؤشر الأداء، ودعم غرفة العمليات بأجهزة الحاسـب الآلى والتدريب على برنامج المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، وتدريب العاملين بالإدارة العامة للازمات والكوارث على كيفية إعداد الخطط والسيناريوهات المحلية لمواجهة المخاطر مثل (السيول والأمطار الغزيرة – الزلازل، وغيرها).

من جانبه، أوضح أحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، أنه خلال عام 2020، تم رصد 10415 حالة إشغال متنوع، ورصد 189 مخالفة بإتلافات الطرق والأرصفة، ورصد 25 مخالفة للرصد البيئى، ورصد 460 حالة بالتعامل مع الصرف الصحى، ورصد 65 حالة للتعامل مع شركة المياه، مؤكدا أن جميع الحالات تم التعامل الفورى معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.