كنائس بنى سويف تحتفل بعيد الغطاس المجيد

يترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف القداس الإلهي لعيد الغطاس المجيد مساء اليوم، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار مرقص بمدينة بني سويف.

كما يترأس نيافة الحبر الجليل الانبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا ،كما يترأس القمص باسليوس الانبا بولا وكيل دير الانبا بولا ببوش قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة دير القديس العظيم الانبا بولا ببوش.

ويتراس أيضا القمص فام الانطوني وكيل دير القديس العظيم الانبا انطونيوس ببوش قداس العيد بكنيسة دير القديس العظيم الانبا انطونيوس ببوش ،كما تقام صلوات عيد الغطاس المجيد بكافة كنائس محافظة بني سويف يأتي ذلك وسط استنفار أمني كبير .

وبدأت منذ صباح اليوم وحتي الساعات الأولى من صباح الغد تم توزيع الأكمنة الأمنية المرورية علي كنائس مدن وقرى محافظة بني سويف وتزويد الكنائس بوابات إلكترونية لكشف المفرقعات والإجسام الغربية ،وعمل ممارات للدخول والخروج والاستعانة بعدد من شباب وشابات الكنيسة للمشاركة في التعرف على المترددين علي الكنائس وتفتيش الحقائب.