غدا.. فصل التيار الكهربى عن منطقة الكوثر بالغردقة لصيانة المحولات الدورية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربى عن منطقة الكوثر، بمدينة الغردقة، غدا الخميس، لصيانة المحولات الدورية بالمنطقة والمتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الكوثر من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان أدم مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى أمس واليوم الأربعاء عن عمارات الجيش بالأحياء من الساعة 9 صباحا حتى الثانية ظهرا لعمل صيانة موزع 2520.

كان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.