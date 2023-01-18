علماء الأوقاف فى الأسبوع الثقافى بالمساجد: خيانة الأمانة نفاق وعصيان.. صور

كتب على عبد الرحمن

نظمت وزارة الأوقاف، فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في 11 محافظة، تحت عنوان: " الأمانة " بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، حيث أكد العلماء أن الأمانة صفة الصفوة من أنبياء الله ورسله، ومن سار على نهجهم من الصالحين والمؤمنين.

كما أكد العلماء المشاركون في الأسبوع الثقافي ، أن الأمانة أصل في جميع العبادات والمعاملات، وأن الله (تبارك وتعالى) عظم أمر الأمانة ورفع شأنها، وأعلى قدرها، وأن القيام بالأمانة إيمان، وأن تضييعها والتهاون بها وخيانتها نفاق وعصيان، وأن خلق الأمانة تنتظم به شئون الحياة كلها، من عقيدة وعبادة، وأدب ومعاملة، وتكافل اجتماعي، وسياسة حكيمة رشيدة، وخلق حسن كريم، وأن الأمانة بهذا المعنى تتحقق بها سعادة الأمم.

ففي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير (أبو طبل)، حاضر فيه أالدكتور ماهر فؤاد الجبالي أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والشيخ عبد القادر عبد الله سليم مدير الدعوة، وقدم له الشيخ صابر يوسف الجندي إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ محمد غنيم قارئا، والمبتهل الشيخ محمد النوساني مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخ علي، حاضر فيه د وليد الشيمي وكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم، والشيخ محمد سعد العش مدير مديرية أوقاف الفيوم، وقدم له الشيخ محمود رمضان الشاهد إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ محمد منجود قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد موسى بالهانوفيل، حاضر فيه د محمد عباس المغني أستاذ مساعد الدعوة والعقيدة بكليه أصول الدين، والشيخ سلامه محمود عبد الرازق نجم مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والقارئ الشيخ محمود بكر عثمان قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد عرفات يوسف مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البري الكبير بالخارجة، حاضر فيه الشيخ محمد رفعت مسئول شئون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ محمد عبد الظاهر مسئول المساجد بالمديرية، والقارئ الشيخ علي فرغلي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد فرغلي مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبي بكر الصديق، حاضر فيه الدكتو سيد علي محمد هريدي مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بقنا, والدكتور محمد صلاح محمد محمد مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الله حارس ملاح مسئول الإرشاد الدينى بالمديرية مقدما، والقارئ الشيخ محمد عبد الحميد أحمد قارئًا، والمبتهل الشيخ علاء أحمد محمود السويسة مبتهلًا، بحضور الدكتور أحمد أبو الوفا مدير الدعوة، وجمع غفير من رواد المسجد، وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد أحمد البدوي بطنطا، حاضر فيه الدكتور محمود أحمد مخلص أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بطنطا، والشيخ محمد عبد الغني صوله مدير الدعوة، وقدم له الدكتور محمد رداد إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ أحمد عبد الرءوف الطويل قارئًا، والمبتهل الشيخ معوض فكرى الأفندى مبتهلا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.



الأسبوع الثقافى بالمساجد

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد نبي الله يوسف (عليه السلام)، حاضر فيه الشيخ هاني محمود فاضل مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ إبراهيم محمود عبد الراضي إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ محمود السعيد محمد علي إمام وخطيب ومدرس (قادة فكر)، والقارئ الشيخ أسامة حسن محمود قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد، وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد القديم بكفر سعد، حاضر فيه الدكتور محمد شتيوي أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بدمياط الجديدة، والشيخ محمد الكناني مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والقارئ الشيخ السيد الغيطاني قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد سعد مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.





وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي أغا، حاضر فيه د عبد الله كامل عبد الحميد مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالزقازيق، والشيخ خالد محمد عبادة إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ إبراهيم حسب النبي قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد الرحمن أحمد شلبي مبتهلا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبي بكر الصديق بقلتا، حاضر فيه أ.د حيدر مختار محمود أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بكلية الآداب جامعة أسيوط، والشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة بالمديرية، والقارئ الشيخ أحمد محمد أحمد قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي بن أبي طالب، حاضر فيه الدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير شئون الإدارات بالمديرية، وقدم له الشيخ أحمد عبد السلام عبد الرازق إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ فراج أحمد فراج قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد الله بدران مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.