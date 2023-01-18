طقس الإسكندرية اليوم.. استقرار نسبى والصغرى تسجل 11 درجة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، استقرارا فى حالة الطقس صباح اليوم الأربعاء، مع توقف هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة في الصباح ، وتكون درجة الحرارة العظمى 21 درجة وتسجل الصغرى 11 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09.

ومن جانبة أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه جاري أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش، مما يؤدى إلي إعاقة جريان المياه في بعض المناطق، بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي فى المناطق غير المرصوفة وتتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق.

وأكد على حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية، وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور إنتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأشار إلى أن الشركة تستعد قبل بدء النوة بـ 24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية، بانتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و 8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.



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