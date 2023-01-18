طارق الرماح عمل بالسينما ووالده عازف الناى لأم كلثوم ويبيع إكسسوارات بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من محافظة الإسكندرية مع طارق الرماح، والذى شارك فى الأعمال الفنية فى السينما والمسرح منذ الصغر، حيث كان والده يعمل عازفا لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقال طارق السيد سالم وشهرته طارق رماح إنه شارك فى عدد من الأدوار الفنية ووالده كان السيد سالم عازف الناى الأول فى فرقة أم كلثوم، وعمل فى السينما منذ الطفولة فى سن خمس سنوات وشارك مع عملاقة السينما، وكانت البداية فى المسرح مع المخرج جلال الشرقاوى والفنانة سميحة أيوب وعدد من الفنانين القدامى .

وأضاف طارق الرماح، لـ"اليوم السابع"، أنه سافر للعمل بالخارج، وبعد عدة سنوات عاد إلى الوطن للعمل مرة أخرى فى السينما، لكن ليس مثل العمل فى السنوات الماضية وشارك فى أعمال محدودة تصل فى العام إلى مسلسلين وكان الراتب فى حدود 10 آلاف جنيه، فقررت العمل على زيادة دخله فى بيع الإكسسوارات الرجالى والسلاسل.

وأوضح طارق الرماح أنه قام بالعديد من الأعمال منها مشهد فى سلطان سليم الأول فى حريم السلطان، وعمل دور وكيل النيابة الذى يحقق مع حسن الرداد فى مسلسل حق ميت، وأيضا دور قائد الحرس فى مسلسل كفر دهب وكذلك الغفير فى هارون فى مسلسل سلاسل الدم ومشهد آخر بالكبريت الأحمر وآخر بالأعراف، بإجمالى مشاركة فى أكثر من 200 عمل فنى فى السينما والمسرح .

وأشار الرماح إلى أنه حاليا سوف يشارك فى عمل خلال شهر رمضان المقبل، مع أحمد مكى فى الكبير أوى فى الجزء السابع، وأيضا مع محمد رمضان فى ع الزيرو.

وأضاف أن والده هو عازف الناى السيد سالم الذى كان يعزف مع فرق كوكب الشرق أم كلثوم، وهو العازف الذي خرج في إحدى الحفلات عن النص من نوتة الموسيقى في أغنية فات الميعاد، والذي كان من المستحيل لأحد من الفرقة الخروج عن النص، لكنه فعل ذلك التعمق فى المقطوعة الموسيقية للأغنية، مشيرا إلى أن أكثر المترددين على والده كان الموسيقار أحمد عفت فى ذلك الوقت .



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طارق-الرماح