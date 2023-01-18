ضبط 14 متهما بالاستيلاء على أموال شخص بأسلوب انتحال الصفة فى الدقهلية

كتب إيهاب المهندس

كشف الداخلية، ملابسات واقعة الاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المواطنين بالدقهلية بأسلوب "انتحال الصفة" وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بسابقة اتفاقه مع (4 أشخاص) على استبدال مبلغ مالى من العملة المحلية إلى عملة أجنبية، وحال تقابله معهم بطريق (ميت غمر / المنصورة) بدائرة المركز، وبحوزته مبلغ مالى، وبحوزة الآخرين مبلغ مالى "عملة أجنبية" لاستبدال تلك المبالغ فيما بينهم، فوجئوا بحضور (6 أشخاص مجهولين) يستقلون سيارة "ميكروباص" بزعم كونهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشهم واصطحابهم وبحوزتهم المبالغ المالية المُشار إليها داخل السيارة، وفى منتصف الطريق قاموا بالتخلى عنه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم (14 شخصا " لـ 5 منهم معلومات جنائية") .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (ملابس أميرية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - 3 سيارات)..