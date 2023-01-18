ضبط المتهمين بإشعال النار فى دار رعاية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية فى ضبط 6 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بإضرام النيران داخل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية).

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق داخل مؤسسة للرعاية الاجتماعية كائنة بدائرة القسم .

انتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.. وحدوث تلفيات بعدد من محتوياته "دون حدوث إصابات أو وفيات".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه حال علم بعض قاطنى الدار بصدور قرار بإخلائها، قام بعضهم بإضرام الحريق اعتراضاً منهم على تنفيذ القرار.. باستكمال الفحص أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ستة أشخاص جميعهم من قاطنى الدار ) وأمكن ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه اعتراضاً منهم على تنفيذ قرار نقلهم.

يُشار إلى أن المتهمين قد انتهت مدة إقامتهم بالدار، وأن إقامتهم به "دون وجه حق"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.