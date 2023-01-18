رؤساء المدن يتابعون سير امتحانات نصف العام بمدارس وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتظمت فى مدارس مناطق وسط سيناء امتحانات نصف العام بالمراحل التعليمية المختلفة، وأعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، أن محسن سالم رئيس المركز والمدينة، تابع امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المركز، وتفقد اللجان لحل أى شكوى بالمدارس والتأكد من توافر الخدمات بالمدارس.

وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، أن سعد خليل بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة، تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، يرافقه أشرف علامة مدير الإدارة التعليمية بالحسنة، وأكد رئيس مدينة الحسنة أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وقال أشرف علامة مدير إدارة الحسنة التعليمية بوسط سيناء، إنه تم تحديد لجان الامتحانات وتجهيزها بعناية وتوزيع الطلاب عليها وفقا لأرقام الجلوس، وبلغ عدد لجان الامتحانات 11 لجنة بمركز ومدينة الحسنة، عدد الطلاب بالشهادة الإعدادية لهذا العام بإدارة الحسنة التعليمية 418 طالبا وطالبة.

وسبق وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم توريد التابلت لكافة الطلاب بالمحافظة وعددهم 3871 تابلت لجميع الطلبة "نظامى ودمج وخدمات" وتم توريد التابلت للجميع وإن الطلاب بكافة المحافظة يؤدون الإمتحانات إلكترونيا على منصة عدا إدارتي رفح والحسنة،علماً بأن طلاب الصف الأول الثانوي الإمتحانات في الفترة الأولى فى مادة الكيمياء ويبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف، والفترة الثانية فيؤدي الطلاب الإمتحانات في مادة الفلسفة والمنطق ويبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف أيضاً.

وأشار إلى أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام يبلغ 4393 طالبا وطالبة، بينما عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام يبلغ 4137 طالبا وطالبة، لافتا الي توريد التابلت لكافة طلاب المحافظة، بعدد 3871 تابلت لجميع طلبة نظامي ودمج وخدمات، بعد التصديق علي فتح فصول خدمات، لزيادة عدد الطلاب المقبولين في الثانوي العام، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 9751 طالبا وطالبة يؤدون الإمتحانات في عدد 86 لجنة امتحانية على مستوي المحافظة.

وأوضح أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التى تم دراستها خلال الفصل الدراسي الأول ، ولم تحدث أى شكوى من الطلاب، مشددًا علي توفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، ومن المقرر استمرار امتحانات الشهادة الاعدادية يومى الثلاثاء والأربعاء ماعدا يوم الخميس 19 / 1 ( إجازة من الامتحانات ) وتستكمل الإمتحانات بدءا من يوم السبت21/ 1 وتستمر الامتحانات حتى تنتهى يوم الأثنين القادم الموافق 23 / 1 بإمتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وعدد الطلاب بإدارة العريش ( 4572) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة بئر العبد (2787) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة الحسنة التعليمية ( 526) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة نخل التعليمية (150) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية (1073) طالبا وطالبة ، وعدد الطلاب بإدارة رفح التعليمية (643) طالبا وطالبة.