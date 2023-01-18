تنفيذى بنى سويف يستجيب لمطالب المواطنين بإجراء تعديلات بمخططات تفصيلية بالقرى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من الموضوعات وطلبات من المواطنين، يلتمسون فيها الموافقة على ترحيل وإلغاء شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض القرى، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، والتي بدأت بالسلام الوطني، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والعقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، لمياء العربي مدير المجالس واللجان، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمرانى، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

ووافق المجلس على طلب مقدم من إحدى المواطنات لإدارة التخطيط العمراني "متضمناً" التماس بإلغاء ورفع مقترح تعليمي على قطعة أرض تمتلكها بمساحة 200 متراً بناحية الحلابية مركز بني سويف، بجانب الموافقة على الطلب المقدم من اثنين من قرية بياض العرب، يلتمسان فيه ترحيل شارع معتمد بالمخطط التفصيلي بالقرية بعرض 6 أمتار ليصبح بينهما مناصفة، إضافة إلى الموافقة على طلب مقدم من إحدى السيدات، وتلتمس إجراء تعديل على المخطط التفصيلي لقطعة أرض تمتلكها بتزمنت الشرقية مركز بني سويف.