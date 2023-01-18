بتروجت تبدأ تركيب أكبر أفران المعالجة الحرارية على مستوى العالم

كتبت -مروة الغول

بدأت شركة بتروجت، إحدى شركات قطاع البترول فى تركيب واحد من أكبر أفران المعالجة الحرارية المتنقلة للمعدات الاستاتيكية على مستوى العالم، وذلك فى إطار تعظيم التصنيع والمكون المحلى.

وقام بتصميم الفرن شركة شتورك الإنجليزية ويستخدم فى المعالجة الحرارية لمعدات بأطوال وارتفاع آت قياسية (55 مترا طول و10 أمتار ارتفاع)، وتم تصنيع الفرن بالكامل ذاتيا فى ورش التصنيع التابعة لبتروجت.

والفرن عبارة عن قطاعات يتم تجميعها وفكها بسهولة مما يمكنه من معالجة وحدات تزيد أطوالها عن 55 مترا.

يذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، شهد خلال الأسبوع الماضى اجتماع مجلس إدارة شركة بتروجيت الأول لعام 2023، والذي عقد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية ،حيث تابع عرضاً من المهندس وليد لطفي رئيس الشركة، حول جهود تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة للتصنيع المحلي في ورش التصنيع الخاصة ببتروجت، البالغ عددها 5 ورش، والمؤهلة برخص التصنيع العالمية (AS ME) في مجال المعدات الاستاتيكية، ورخصة (N Stamp) الخاصة بمعدات المحطات النووية، حيث نجحت بتروجت خلال عام 2022 في تصنيع أكثر من 366 معدة استاتيكية، بإجمالي أوزان تجاوزت 10 آلاف طن، وبقيمة بلغت 240 مليون دولار، مقارنة بـ 350 مليون دولار حال استيرادها من الخارج.

وخلال الاجتماع تم استعراض قيام الشركة بإنشاء أول ورش تخصصية لتصنيع المعدات الاستاتيكية بأسيوط، لخدمة مشروعات القطاع بتلك المنطقة وبخاصة مشروعات شرکتی اسيوط وانوبك، لا سيما وأنه نجحت بتروجت خلال عام 2022 في تصنيع معدات استاتيكية متخصصة بخامات وأبعاد يتم تصنيعها لأول مرة في مصر، والتي كانت مقصورة على الاستيراد من الخارج فقط ، حيث تم بنجاح تركيب واحد من أكبر أفـران المعالجة الحرارية المتنقله للمعدات الاستاتيكية على مستوى العالم والذي تم تصنيعه بالكامل ذاتيا في ورش بتروجت ، كما تم تصنيع مفاعلات الكيروسين REACTORS كمقاول عام لأول مرة في مصر، والإنتهاء من أعمال تصنيع برج فراغي بوزن 500 طن وقطر ٨ر٧ متر لاول مرة ايضا بمصر ، بالاضافة الى إستخدام تقنية المعالجة الحرارية بإستخدام INTERNAL FIRING للمعدات الاستاتيكية العملاقة وتصنيع المبادلات الحرارية بأقطار كبيرة غير مسبوقة تصل الى 2 متر.

واستعرض الإجتماع خطة الشركة المستقبلية لانشاء اول ورش تخصصيةلتصنيع المعدات في المنطقة البترولية الحديثة بالتبين لتكون أكبر وأحدث ورش لتصنيع المعدات في المنطقة العربية وافريقيا.

كما استعرض الإجتماع نجاح بتروجت تنفيذا لإستراتيجية قطاع البترول المصرى لتعظيم التواجد الخارجي لشركات القطاع في اقتناص تعاقدات جديدة خلال عام 2022 بلغت قيمتها 123.5 مليار جنيه منها تعاقدات خارج مصر بقيمة 81.4 مليار جنيه، وجاءت اهم المشروعات والتعاقدات الجديدة التي فازت بها الشركة في السعودية والامارات حيث اوضح نجحت بتروجت في الفوز بمشروعين في المملكة العربية السعودية في منطقة نيوم بقيمة اجمالية تجاوزت 78 مليار جنيه ومشروعين بالامارات العربية المتحدة بقيمة اجمالية بلغت 2.1 مليار جنيه.

و أكد المهندس طارق الملا ان تواجد شركات قطاع البترول خارج مصر يمثل عنصر قوة للقطاع والشركات التابعة ومن ضمنها بتروجت ويتماشى مع ما تتمتع به تلك الشركات من خبرات كبيرة وكفاءة تنافس كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال

وأضاف، أن توطين التصنيع المحلى ياتي من ضمن الاهداف الرئيسية لقطاع البترول بهدف زيادة المكون المحلي في مشروعات القطاع داخل مصر واكتساب ميزة تنافسية جديدة تتيح التصدير للخارج خاصة مع تنامي الطلب العالمي على تلك المعدات الامر الذي يدعم من مشاركة القطاع الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني ، منوها بأن نجاح بتروجت في تصنيع عدد من المعدات الاستاتيكية المتخصصة والتي كان يتم استيرادها من الخارج يمثل انعكاس لنجاح استراتيجية القطاع لزيادة المكون المحلي ويزيد من قوة وتميز القطاع و اذرعه المتخصصة.