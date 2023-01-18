اليوم انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم إنطلاق إمتحانات الشهادة الإعدادية بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 11 إدارة تعليمة من طما شمالا وحتى البلينا جنوبا ودار السلام جنوب شرقى المحافظة، حيث يؤدى 88 ألف 691 طالب وطالبة، موزعين على 467 لجنة امتحان الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2023/2022.

على جانب آخر، تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022، والتي تبدأ اليوم 18 يناير الجاري .

وأكد محافظ سوهاج على أهمية التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية، موجها الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، من محيط المدارس؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب؛ لأداء الامتحانات في سهولة ويسر .

ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يبلغ 88 ألفا 691 طالب وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية، مشيرا إلى توجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أية معوقات .

وفى وقت سابق ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تهم المواطن السوهاجي، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدميةوالتنموية بمختلف مراكز المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

تناول الاجتماع مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، باستمرار أعمال المتابعة والرصد لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتعاملمعها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

واستعرض الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي على مستوى مراكز المحافظة لمشروعات الخطة الاستثمارية 2022/2023م، ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من طرح جميع المشروعات وتنفيذها؛ لتقدم خدماتها للمواطن السوهاجي في أسرع وقت ممكن .

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة موقف اختيار المكان المناسب لإقامة مبنى التأمين الصحي بمدينة جرجا، حيث وجه المحافظ بدراسة جميع الأماكن المقترحة لاختيار المكان المناسب، مع مراعاة قرب المكان للمواطن متلقي الخدمة .