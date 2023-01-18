المسيحيون يؤدون قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية فى بورسعيد ..صور

بورسعيد - محمد عزام

أدى المسيحيون فى محافظة بورسعيد اليوم الأربعاء، قداس عيد " الغطاس المجيد "، والذي يوافق ليلة 19 ‏يناير من كل عام، وذلك بحضور لفيف من القيادات الكنسية في المحافظة.‏

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، توافد المسيحيين على الكنيسة الكاتدرائية بنطاق حي الشرق في المحافظة مساء اليوم، لإقامة قداس عيد "الغطاس"، وعدد من المراسم التي يتم إتباعها في القداس.

وترأس الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، قداس عيد الغطاس المجيد في الكنيسة الكاتدرائية بمحافظة بورسعيد، وسط حضور عشرات المسيحيين.

وتشهد شوارع بورسعيد، حالة من الاستنفار الأمني المكثف، بمحيط كافة كنائس بورسعيد، ‏وعلى أبواب الكنائس، أيضا حالة من الاستنفار الأمني المشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات ‏الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس‎.

وفي سياق متصل، بدأ شباب كنائس بورسعيد في صناعة قناديل عيد "الغطاس" المبهجة، استعدادا للاحتفال ‏بالعيد، ومن المرتقب أن يستمر القداس للساعات الأولى من فجر غدا ‏الخميس.



الإسكندرية

وفي سياق متصل، بدأ منذ قليل، التوافد على الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية، للمشاركة وحضور قداس عيد الغطاس، وحرص الوافدون على التقاط الصور التذكارية مع الأجواء الاحتفالية بداخل الكنيسة وسط حالة من السعادة سيطرت على الجميع.

وتبدأ الطقوس الدينية اليوم الأربعاء بـ«صلاة اللقان»، ثم صلاة رفع البخور لتختتم طقوس الليلة بقداس عيد الغطاس المجيد في الساعات الأخيرة من الليل.

وقال القمص إبرام إميل، الوكيل البابوى في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، أن طقس العيد يبدأ بالجزء الأول؛ وهو عبارة عن قداس اللقان أو قداس المياه، حيث يتم الصلاة على المياه؛ باعتبارها مناسبة يتذكر فيها المسيحيين معمودية المسيح عليه السلام في نهر الأردن، وتستخدم المياه التي يتم الصلاة عليها للبركة، حيث يتبرك بها الشعب ويحصلون على زجاجات من المياه المباركة للتبرك بها ورشها على منازلهم ومحلاتهم وأمتعتهم.

وأضاف "إميل" أن الجزء الثاني من الاحتفالات يتضمن قداس العيد، والذى يتم فيه تلاوة بعض الألحان الخاصة بمعمودية المسيح في نهر الأردن، وترتكز القراءات فى القداس على شخصية القديس يوحنا المعمدان، وينتهي في منتصف الليل بقداس العيد.

ويرتبط عيد الغطاس بعدة عادات للأكلات الشعبية ذات الدلالات الدينية والروحية المرتبطة بعيد الغطاس، حيث يتناول الأقباط القلقاس، كما يتناول الأقباط قصب السكر ذو الدلالات الدينية، ويتناول أيضا الأقباط اليوسفي والبرتقال ويصنعون من قشر اليوسيفى أشكال قبطية تعلوها الصليب.