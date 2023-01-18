القبض علة 3 أشخاص بحوزتهم أدوية مجهولة المصدر قبل بيعها للصيدليات

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بحوزتهم أدوية مجهولة المصدر، حيث إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرور بدوائر مراكز وأقسام الشرطة، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (3 أشخاص) حال سيرهم عكس الاتجاه، مُستقلين دراجة نارية "تروسيكل" ، بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم "بدون تراخيص"، وبحوزتهم (كمية من الأدوية "مجهولة المصدر").

وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على المضبوطات من مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، بقصد بيعها لبعض الصيدليات، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.