يتوجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون غدا الخميس، إلى إسبانيا فى زيارة رسمية برفقة 11 وزيرا بالحكومة الفرنسية، حيث من المقرر أن يوقع على معاهدة صداقة وتعزيز التعاون بين البلدين .
وذكر قصر الإليزيه - حسبما أفادت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت لن يرافق الرئيس ماكرون في زيارته لبرشلونة، بينما يضم الوفد الوزاري الفرنسي المرافق للرئيس ماكرون كلا من وزراء التربية الوطنية باب ندياي والنقل كليمنت بون، والداخلية جيرالد دارمانان والاقتصاد برونو لومير.
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