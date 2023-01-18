وذكر قصر الإليزيه - حسبما أفادت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت لن يرافق الرئيس ماكرون في زيارته لبرشلونة، بينما يضم الوفد الوزاري الفرنسي المرافق للرئيس ماكرون كلا من وزراء التربية الوطنية باب ندياي والنقل كليمنت بون، والداخلية جيرالد دارمانان والاقتصاد برونو لومير.