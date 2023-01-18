الداخلية تضبط قضايا مخدرات بملايين الجنيهات.. اعرف التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام - طبنجة صوت وعدد من الطلقات "محدثة صوت" - هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد حماية نشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 105,000) مائة وخمسة الآف جنيه تقريباً.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (10 قطع كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر - سلاح أبيض "كاتر" – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ من (أحد المواطنين - مقيم دائرة قسم شرطة مطروح) بأنه حال تواجد السيارة قيادته "ربع نقل" أمام مسكنه إكتشف سرقة الإطار الإحتياطى الموجود أسفل صندوق السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين جميعاً بدائرة قسم شرطة مطروح)، وبحوزتهم مركبة "التروسيكل" المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية ملك أحدهم"، وأرشدوا عن الإطار المستولى عليه لدى عميلهم "حسن النية"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمهم بالسرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر واتخاذها وكراً لتصنيع مادة الحشيش المخدر والاتجار به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بالشقة المشار إليها، وبحوزته (2,300 كيلو جرام من مخدر الحشيش -80 أمبول لمخدر الكيتامين – طبنجة – أسلحة بيضاء - أدوات التصنيع)، وبمواجهته اعترف بتصنيعه للمواد المخدرة باستخدام المواد المخدرة والأدوات المضبوطة بقصد الاتجار بها بالاشتراك مع آخر (مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "له معلومات جنائية") جارى العمل على ضبطه.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة ) وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان رقمى )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (515 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51,500 كيلو جرام – كمية لمعجون مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام بإجمالى كمية وزنت 81,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وكذا ضبط أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (5,700,000 خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (515 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51,500 كيلو جرام – كمية لمعجون مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام بإجمالى كمية وزنت 81,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وكذا ضبط أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (5,700,000 خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.