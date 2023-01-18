الحكم بالحبس 18 عاما بحق قطب الكازينوهات فى ماكاو ألفين تشاو

وكالات

حكم على ألفين تشاو قطب الكازينوهات في ماكاو، الأربعاء بالحبس 18 عاما بعدما دانته محكمة محلية بإدارة إمبراطورية ألعاب غير مشروعة.

وحسب موقع سويس إنفو، دانت القاضية لو لينغ ها قطب الكازينوهات تشاو البالغ 48 عاما بالاحتيال وبإدارة مجموعة إجرامية وتنظيم ألعاب قمار غير مشروعة.

كذلك قضت القاضية بتعويض مالي لحكومة ماكاو قدره 834 مليون دولار أمريكي وتعويضات أدنى للشركات الخمس المشغلة لكازينوهات.

في المقابل برئ تشاو من اتهامات بتبييض الأموال.

وفي مجال ألعاب القمار، تمارس جهات دور وسيط يسهّل قدوم اللاعبين إلى كازينوهات ماكاو من خلال تقديم خدمات الجولات السياحية وتوفير قروض لهم، ويعرف عن تشاو بأنه "الملك" على هذا الصعيد.

وتشاو هو مؤسس "مجموعة صنسيتي"، أكبر شركة في هذا المجال، وهي تنشط في تشغيل الرحلات الترفيهية في ماكاو.

وهذه المستعمرة البرتغالية السابقة هي المساحة الوحيدة في البلاد المرخّص فيها لكازينوهات. وخلال 20 عاما حقق ناتجها المحلي الإجمالي قفزة كبرى فباتت أرباحها الأسبوعية تتخطى الأرباح الشهرية للاس فيغاس.

وكانت محاكمة تشاو قد بدأت في سبتمبر في قضية مراهنات غير مشروعة بـ824 مليار دولار هونج كونجي (نحو 105 مليارات دولار أمريكي).

ويُعتقد أن هذه المراهنات غير المصرّح عنها فوتت مدى ثماني سنوات على المستعمرة البرتغالية السابقة عائدات ضريبية تفوق المليار دولار هونج كونجي (نحو 127 مليون دولار أمريكي).

في المجموع وجّه الادعاء 289 تهمة لتشاو الذي حوكم في القضية مع 20 متهما آخرين، بالفساد وتبييض الأموال والمراهنات غير المشروعة.