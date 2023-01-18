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التحقيق مع طالب نشر امتحان العربى على مواقع التواصل الإجتماعى بالشرقية

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:44 ص
التحقيق مع طالب نشر امتحان العربى على مواقع التواصل الإجتماعى بالشرقية مواقع التواصل الاجتماعى
الشرقية - فتحية الديب

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أحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، طالبا بلجنة الشوافين بمركز أولاد صقر للتحقيق؛ وذلك لنشره ورقة الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة العربية باستخدام هاتفه المحمول على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم أنه جرى رصد الطالب بعد دقيقتين من نشره ورقة الأسئلة، وتحديد مكانه وإحالته للتحقيق، مشيرًا إلى أنه تأخر تسليم ورقة الأسئلة بلجنتين بمدينة بلبيس، ولجنتين بمدينة منيا القمح، وسوف يتم تعويض الطلاب عن ذلك الوقت، ولن نسمح بإهدار حق الطلاب.


وانطلق صباح اليوم الأربعاء، مارثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية للعام الدراسي الحالي 2022 – 2023، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وأوضح محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم في الشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 137 ألفا و250 طالبا وطالبة، موزعين على 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة طلاب الشهادة الإعدادية العامة و8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية، بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

 


الشرقية

تشير الامتحانات

الشهادة الاعدادية

اولاد صقر



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